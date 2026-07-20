ESCLUSIVA- Centro sportivo Napoli il sindaco di Afragola svela tutto | l’annuncio

Il sindaco di Afragola ha annunciato di aver discusso con i rappresentanti del Napoli riguardo a un nuovo centro sportivo nella città. Durante un'intervista, ha confermato di aver ricevuto dettagli sul progetto e di aver avuto un confronto diretto con la società calcistica. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sull’ubicazione del centro, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Il sindaco di Afragola Raffaele Giustino ha parlato della situazione relativa ad un nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Spazionapoli.it, il massimo cittadino afragolese ha confermato le indiscrezioni, parlando di contatti pronti ad intensificarsi già nei prossimi giorni. Giustino in esclusiva: “Interesse concreto per Afragola”. Intervistato in esclusiva da Spazionapoli.it, il sindaco di Afragola Giustino ha confermato le indiscrezioni relative al nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città: “C’è un interesse concreto per la città di Afragola da parte del presidente. Siamo ancora in una fase embrionale, stiamo valutando le strade da percorrere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Nuovo Centro Sportivo : l'area individuata di Pozzuoli

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Come raccontato in esclusiva dal sottoscritto su CalcioNapoli 24, Antonio #Vergara raggiunge la società e #Allegri alla cena. Si festeggia il rinnovo? x.com