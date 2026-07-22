Durante una tre giorni di incontri, si sono svolti confronti e condivisione di proposte, accompagnati da attività all'aperto come trekking. L'evento ha puntato a favorire un ascolto più attento delle esigenze dei territori e a promuovere una politica capace di rispondere ai bisogni locali, attraverso momenti di riflessione e dialogo diretto con le comunità.

Una tre giorni di confronto, approfondimento e condivisione di proposte, alternata a momenti dedicati al trekking e alle attività all’aria aperta, quale testimonianza di una politica che sa fermarsi, riflettere e ritrovare il contatto con il territorio. Perché oggi più che mai la politica ha il dovere di ascoltare, comprendere i bisogni delle comunità e tradurli in soluzioni concrete. “Occorre restituire ai cittadini la fiducia nel voto e nella politica. Le preferenze rappresentano il legame più autentico tra eletto ed elettore e devono continuare a essere valorizzate. Allo stesso tempo, le sedi di partito devono tornare a essere luoghi vivi, aperti, autentici centri di ascolto delle esigenze delle comunità e delle loro necessità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ceniccola (FI): “Più ascolto dei territori e una politica che torni a dare risposte”

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