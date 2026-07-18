A Faenza, un rappresentante di Futuro Nazionale ha dichiarato che la politica deve tornare nei territori, puntando a trasformare le richieste dei cittadini in proposte concrete. L'intervento è stato fatto durante un incontro pubblico, dove è stato annunciato un nuovo impegno civico e politico. La presentazione ha visto la partecipazione di membri del comitato locale, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità.

Futuro Nazionale arriva a Faenza con un nuovo impegno civile e politico. Giorgio Cattaneo (foto), referente del comitato costituente Faenza - 1538, annuncia ufficialmente la nascita della nuova creatura, con l’obiettivo di "riaccendere il dibattito politico tra i cittadini e proporre soluzioni reali per un’area molto attiva della Romagna, che oggi affronta problemi sempre più complessi". "Questa iniziativa nasce perché tanti cittadini non si riconoscono più nelle politiche attuali e chiedono maggiore attenzione ai bisogni delle comunità locali – spiega Cattaneo –. Dalle famiglie alle imprese, ai giovani che spesso devono cercare lavoro altrove, vogliamo creare un collegamento tra le esigenze dei cittadini e le istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La politica torni nei territori, vogliamo trasformare le richieste dei cittadini in idee concrete"

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