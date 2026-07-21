Legnano una Fondazione per il welfare di comunità | Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fondazione Ticino Olona si fonderà con la Fondazione Nord Milano entro il 2027, con un percorso già avviato attraverso un bando comune. La fusione mira a migliorare le risposte ai problemi sociali locali, secondo quanto comunicato dalle due realtà. La collaborazione tra le fondazioni ha già portato a un progetto pilota, che rappresenta una fase di sperimentazione prima della conclusione del processo di integrazione.

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Legnano (Milano) -  Passa dalla fusione con la Fondazione Nord Milano il futuro della Fondazione Ticino Olona, in un percorso che si concluderà entro il 2027 e che ha già in essere una sorta di prova generale nel bando che le due realtà hanno condiviso e lanciato proprio in questi giorni. A spiegare il significato di questa svolta sono i due presidenti, Salvatore Forte (Ticino Olona) e Massimo Minelli (Nord Milano). L’obiettivo è chiaro: «Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori» significa, infatti, lavorare per trovare il modo di portare a casa maggiori risorse da distribuire. Gli obiettivi. La fusione, secondo una prima stima e con tutti gli effetti a cascata che provocherà, potrebbe condurre a sommare le dotazioni già in essere alle due Fondazioni, aggiungendo una quota pari al 30, 40% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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