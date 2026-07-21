Legnano una Fondazione per il welfare di comunità | Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori
La Fondazione Ticino Olona si fonderà con la Fondazione Nord Milano entro il 2027, con un percorso già avviato attraverso un bando comune. La fusione mira a migliorare le risposte ai problemi sociali locali, secondo quanto comunicato dalle due realtà. La collaborazione tra le fondazioni ha già portato a un progetto pilota, che rappresenta una fase di sperimentazione prima della conclusione del processo di integrazione.
Legnano (Milano) - Passa dalla fusione con la Fondazione Nord Milano il futuro della Fondazione Ticino Olona, in un percorso che si concluderà entro il 2027 e che ha già in essere una sorta di prova generale nel bando che le due realtà hanno condiviso e lanciato proprio in questi giorni. A spiegare il significato di questa svolta sono i due presidenti, Salvatore Forte (Ticino Olona) e Massimo Minelli (Nord Milano). L’obiettivo è chiaro: «Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori» significa, infatti, lavorare per trovare il modo di portare a casa maggiori risorse da distribuire. Gli obiettivi. La fusione, secondo una prima stima e con tutti gli effetti a cascata che provocherà, potrebbe condurre a sommare le dotazioni già in essere alle due Fondazioni, aggiungendo una quota pari al 30, 40% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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