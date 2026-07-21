Legnano (Milano) - Passa dalla fusione con la Fondazione Nord Milano il futuro della Fondazione Ticino Olona, in un percorso che si concluderà entro il 2027 e che ha già in essere una sorta di prova generale nel bando che le due realtà hanno condiviso e lanciato proprio in questi giorni. A spiegare il significato di questa svolta sono i due presidenti, Salvatore Forte (Ticino Olona) e Massimo Minelli (Nord Milano). L’obiettivo è chiaro: «Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori» significa, infatti, lavorare per trovare il modo di portare a casa maggiori risorse da distribuire. Gli obiettivi. La fusione, secondo una prima stima e con tutti gli effetti a cascata che provocherà, potrebbe condurre a sommare le dotazioni già in essere alle due Fondazioni, aggiungendo una quota pari al 30, 40% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, una Fondazione per il welfare di comunità: “Costruire risposte più efficaci alle sfide sociali dei territori”

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