Lussemburgo Italia streaming e diretta tv | dove vedere la partita amichevole

Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20:45, si disputa allo Stade de Luxembourg una partita amichevole tra Lussemburgo e Italia. La sfida si svolge in modalità streaming e in diretta televisiva. È l’ultima partita di fine stagione per entrambe le nazionali. La partita si gioca in un impianto con capienza di circa 9.000 spettatori. Le modalità di visione sono state comunicate attraverso i canali ufficiali delle federazioni rispettive.

LUSSEMBURGO ITALIA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20,45 Lussemburgo e Italia scendono in campo allo Stade de Luxembourg, partita amichevole di fine stagione. Dove vedere Lussemburgo Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: La partita tra Lussemburgo e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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