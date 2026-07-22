La Lazio valuta Comuzzo come possibile alternativa a Dominguez. La società sta monitorando il mercato e ha individuato il giocatore come opzione per rinforzare il reparto. La decisione potrebbe essere presa in base all’esito della partita di questa sera, che potrebbe influenzare le strategie di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali su trattative avviate o accordi raggiunti. La società segue attentamente l’evoluzione della situazione.

2026-07-21 09:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – La partita di stasera potrebbe rappresentare uno snodo importante anche per il mercato della Lazio. Sergi Dominguez, principale obiettivo per rinforzare il centro della difesa, dovrebbe infatti partire dal primo minuto nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League tra Thun e Dinamo Zagabria. Un appuntamento che, di fatto, rende sempre più improbabile una partenza del centrale spagnolo prima del ritorno del 28 luglio, quando i croati si giocheranno il passaggio del turno. Lo stallo . La Lazio continua ad aspettare, ma la trattativa vive una fase di stallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Justcalcio.com - CdS – Comuzzo è l’alternativa a Dominguez: il punto sul mercato della Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

CdS – Lazio, mercato in salita: Dominguez e Kennedy difficili, si valutano opzioni low costIl club sta affrontando difficoltà nel mercato estivo, con particolare attenzione a due giocatori: un attaccante e un difensore.

CdS – Dominguez, ultima chance. La Lazio punta Doekhi e LeiteLa Lazio sta cercando di definire gli acquisti a parametro zero, con particolare attenzione a Asp e Dominguez.

Temi più discussi: Comuzzo è l’alternativa a Dominguez: il punto sul mercato della Lazio; Aumenta la concorrenza per Comuzzo: ora si affaccia anche il Milan; CdS – Su Comuzzo anche Sassuolo e Toro. Cairo ci prova: prestito con diritto a 20 milioni; CdS – Lazio mercato in salita | Dominguez e Kennedy difficili si valutano opzioni low cost.

#Comuzzo è l’alternativa a #Dominguez: il punto sul mercato della #Lazio x.com

Comuzzo è l’alternativa a Dominguez: il punto sul mercato della LazioROMA - La partita di stasera potrebbe rappresentare uno snodo importante anche per il mercato della Lazio. Sergi Dominguez, principale obiettivo per rinforzare il centro della difesa, dovrebbe infatti ... msn.com

Comuzzo è l’alternativa low-cost a Dominguez: ecco l’idea di FabianiLa Lazio sta lavorando sul mercato per costruire la difesa del prossimo anno; con ... msn.com