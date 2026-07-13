CdS – Dominguez ultima chance La Lazio punta Doekhi e Leite

La Lazio sta cercando di definire gli acquisti a parametro zero, con particolare attenzione a Asp e Dominguez. Tra le operazioni in corso, ci sono le trattative per portare a termine le acquisizioni di Doekhi e Leite. La società valuta queste possibilità come ultime opportunità di rinforzo senza costi di cartellino. La finestra di mercato si sta avvicinando alla chiusura, e le trattative sono ancora in corso.

2026-07-13 10:04:00 Il Corriere dello Sport: Saldo zero, parametri zero. Il mercato della Lazio ha la rima facile. Da Asp e Dominguez all’accoppiata Doekhi-Leite. Ci si deve adattare ai tempi magri. Asp e Dominguez erano operazioni da 5 e 15 milioni, stando alle richieste di Bayern e Dinamo Zagabria. Il Bayern ha venduto Asp al Depor. La Dinamo ha detto no alla prima offerta di prestito e riscatto (totale di 10 milioni) per Dominguez. Ci sarebbe una riapertura, da valurare oggi. Serve un rilancio. E la Lazio ha ripensato a Leite e Doekhi, i due centrali ex Union Berlino in ballo a gennaio, sono svincolati. Doekhi e Leite, doppia possibilità per Gattuso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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