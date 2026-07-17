CdS – Lazio mercato in salita | Dominguez e Kennedy difficili si valutano opzioni low cost

Il club sta affrontando difficoltà nel mercato estivo, con particolare attenzione a due giocatori: un attaccante e un difensore. La trattativa per il trasferimento di Kennedy e Dominguez si sta complicando, rendendo difficile il loro arrivo. Si stanno valutando alternative a basso costo per rinforzare la rosa. La coppia di giocatori è considerata una possibile soluzione, ma al momento non ci sono accordi definitivi. Le trattative continuano senza svelare dettagli ufficiali.

2026-07-17 08:27:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Kennedy e Dominguez, il centravanti e il difensore, una coppia di mercato. Vanno a coppia perché sono in ballo tutti e due. In Brasile sono certi: la Lazio tratta Kennedy. Da Formello rimbalzano meno certezze. E’ sempre una lotta tra tesi e antitesi nella Lazio, la verità del falso e la falsità del vero spesso si confondono. Due versioni contrastanti, sarà il tempo a chiarirne l’esito. Kennedy è entrato nella lista dei centravanti, comprende Piccoli e Pinamonti. Punta brasiliana dal nome scenico, 24 anni, 1,73 di altezza, non è un centravanti perticone. Gioca nel Fluminense, ha regalato una Copa Libertadores ai suoi nel 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Chi è la vera neopromossa provinciale? @AlessioBuzzanca ma a detta tua è meglio lotito vero?! E non ho voluto mettere i soldi spesi nel calciomercato per non infierire, e voi negate ancora l’evidenza. Fate ridere pagliacci finti laziali. #LiberaLaLazio x.com

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