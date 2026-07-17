Calciomercato Roma se salta Summerville pronto l’affondo per Mika Godts

La Roma sta lavorando sul mercato per rinforzare gli esterni offensivi, con particolare attenzione a Summerville. Se l’affare con il giocatore in cima alla lista dovesse saltare, la società punterà su Mika Godts. La priorità rimane l’acquisto di Moreira e Summerville, mentre le trattative sono in corso per definire le strategie di mercato. La finestra estiva si sta avvicinando con l’obiettivo di completare il reparto offensivo.

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, soprattutto per la ricerca dei nuovi esterni offensivi richiesti da Gasperini e, in quest’ottica, le priorità della dirigenza giallorossa restano Moreira e Summerville. L’operazione che coinvolge l’olandese del West Ham, però, continua a essere molto complessa e, per questo motivo, il club capitolino starebbe valutando anche alcune alternative, tra le quali Mika Godts dell’Ajax. Un investimento in linea con la filosofia della Roma. In questa fase di mercato, la Roma attende una risposta definitiva da Summerville che, se dovesse essere positiva, darebbe il via libera a D’Amico per iniziare i dialoghi con il West Ham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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