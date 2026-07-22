Rinnovo contratto scuola 2025-27 IA entra nella normativa ma divieto di decisioni esclusivamente automatizzate D’Aprile Uil Scuola | Non può sostituirsi all’autonomia professionale dei docenti

Il negoziato sull'ARAN per il contratto scuola 2025-2027 include l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella normativa, con un divieto di decisioni automatizzate esclusivamente da IA. Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l’IA non può sostituire l’autonomia professionale dei docenti. Sul tavolo ci sono anche questioni di relazioni sindacali e trasparenza, con le parti che continuano a discutere questi temi.

Prosegue il negoziato all'ARAN sulla parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con il sindacato che mette sul tavolo tre dossier caldi: relazioni sindacali, trasparenza e intelligenza artificiale. Temi che, per la prima volta, entrano in modo organico nella contrattazione collettiva del comparto scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto 2025-27, l'intervista di Tecnica della Scuola al Segretario generale Uil Scuola D'Aprile

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