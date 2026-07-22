San Mango sul Calore si appresta a ospitare la Cavalcata di Sant’Anna, un evento tradizionale che si tiene ogni anno nella località. La manifestazione si svolgerà domenica 26 e rappresenta uno degli appuntamenti più antichi e radicati nella cultura locale. La Cavalcata coinvolge diverse comunità e richiama partecipanti e visitatori da tutta la regione. La celebrazione include processioni, rievocazioni storiche e momenti di aggregazione popolare.

Tempo di lettura: 2 minuti San Mango sul Calore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della propria storia. Domenica 26 luglio 2026 la comunità rinnoverà il tradizionale appuntamento con la Cavalcata di Sant’Anna, manifestazione che da secoli intreccia fede, storia e cultura popolare, richiamando cittadini, emigrati di ritorno e visitatori da tutta l’Irpinia e dalle province limitrofe. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Mango sul Calore in collaborazione con la Pro Loco e la Confraternita della Misericordia di San Mango sul Calore, che anche quest’anno uniscono le proprie energie per custodire e valorizzare una delle tradizioni più rappresentative del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cavalcata di Sant’Anna: ritorna la tradizione più antica dell’Irpinia

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San Mango sul Calore celebra la Cavalcata di Sant’Anna domenica 26 luglioSan Mango sul Calore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della propria storia. Domenica 26 luglio la comunità rinnoverà il tradizionale appuntamento con la Cavalcata di ... irpinianews.it