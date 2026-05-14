A Galeata si avvicina il giorno delle celebrazioni dedicate a Sant’Ellero, patrono della cittadina e figura centrale nel monachesimo locale. Venerdì si svolgeranno le commemorazioni ufficiali presso l’antica Abbazia, un momento che coinvolge l’intera comunità. La ricorrenza unisce fede, storia e tradizione in un evento che rappresenta un momento di aggregazione e spiritualità per i residenti.

La comunità di Galeata si prepara a vivere il suo momento più alto di spiritualità. Venerdì ricorrono le celebrazioni solenni in onore di Sant’Ellero, patrono della cittadina e figura cardine del monachesimo appenninico. L’antico monastero, che domina la valle del Bidente, tornerà a essere il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Si parla di: Galeata in festa per Sant’Ellero: fede, storia e tradizione nell’antica Abbazia.

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