A Montemiletto si svolge la festa di Sant’Anna, evento tradizionale molto sentito dalla comunità locale. La celebrazione si tiene in questa località dell’Irpinia e rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel tempo. La manifestazione coinvolge la comunità e si svolge nel rispetto delle pratiche tradizionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto a Montemiletto per la celebrazione della tradizionale festa di Sant’Anna, un evento che rappresenta una tradizione radicata e cara ai nostri cittadini. La festa, che si terrà dal 25 al 26 luglio, sarà un’occasione per riunire la comunità e celebrare la nostra identità culturale e religiosa. Quest’anno con grande entusiasmo in programma un ricco allestimento di spettacoli. Sabato 25 luglio alle ore 22:00 in Piazza IV Novembre esibizione del noto cantautore: “TONY TAMMARO”. Domenica 26 luglio ore 21 spettacolo pirotecnico in Piazza IV Novembre dove alle ore 22 ci sarà uno spettacolo di liscio e di Tarantella Montemaranese con il Gruppo Folk “PICCIMONDO”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tony Tammaro torna in Irpinia per la festa di Sant’Anna

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