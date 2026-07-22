Caterina Montella morta in un incidente domestico in casa sua era la sorella del ct della Turchia Vincenzo - VIDEO

Caterina Montella, sorella dell’attuale ct della Turchia e ex attaccante della Roma, è morta in seguito a un incidente domestico. Era ricoverata in ospedale da diversi giorni in condizioni gravi e si è spenta nelle scorse ore. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La donna aveva 45 anni.

È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da diversi giorni in gravi condizioni Lutto in casa Montella. È morta infatti Caterina, la sorella dell'attuale ct della Turchia ed ex attaccante della Roma. La donna è rimasta vittima di un incidente domestico in casa sua. È deceduta in ospedale, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Lutto per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina

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Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella Caterina: era ricoverata dopo un grave incidente domesticoÈ morta in ospedale la sorella di Vincenzo Montella, ricoverata da giorni in condizioni critiche dopo un grave incidente domestico.

Lutto per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina per incidente domesticoLa sorella di Vincenzo Montella è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente domestico.

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