Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Librino, a Catania, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con marijuana e hashish nascosti nell’armadio della sua cameretta. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il giovane è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

Un arresto a Catania, dove un ragazzo di 15 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, residente nel quartiere di Librino, è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, che aveva nascosto nella sua abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio tra i giovanissimi, condotte dalla Questura cittadina. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una dettagliata attività investigativa portata avanti dagli agenti della IV sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, droga nell'armadio della cameretta: 15enne arrestato a Librino con marijuana e hashish

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Catania: arrestato 21enne con 10 kg di droga nellarmadio della camera da letto

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