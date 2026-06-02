VIDEO | Quasi dieci chili di marijuana nascosti nell' armadio della camera da letto | arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato quasi dieci chili di marijuana e hashish nascosti nell’armadio della sua camera da letto. La sostanza stupefacente era stata nascosta in modo da non essere facilmente individuata. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. La droga sequestrata è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

Quasi 10 chili di marijuana e hashish nascosti nell’armadio in camera da letto. L'uomo, un catanese di 21 anni, è stato scoperto e arrestato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.Ad intervenire sono stati i poliziotti della squadra cinofili e della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Taranto, il cane Yogi scova 35 chili di hashish nascosti nell'armadio di una camera da letto

Quasi 200 chili di hashish nascosti nel doppiofondo del rimorchio: arrestato camionista croatoNella mattinata del 1 maggio 2026, i carabinieri di Milano e Savona hanno fermato un camionista croato di 57 anni mentre trasportava quasi 200 chili...

Argomenti più discussi: Dal tesoro del boss ai milioni dei ricchi e alle parcelle degli avvocati: la settimana di Dossier; Atomica bionda 2, Charlize Theron fa il punto sullo stato del sequel; Autovelox SS 106, annullate multe a quasi 8 conducenti su 10: presentati esposti in Procura, avvisato anche il Governo.

Fedez: Ho perso dieci chili da quando mi sono operato.Ho perso quasi dieci chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco, così Fedez scrive in una story Instagram, sotto ad un selfie allo specchio in cui, a ... 105.net