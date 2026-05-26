Un uomo è stato arrestato a Catania con più di due chili di droga tra cocaina, crack e marijuana. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la sostanza durante un'operazione di controllo nel territorio. L’arresto è stato effettuato in un’abitazione, dove sono state trovate anche alcune attrezzature utilizzate per il confezionamento. L’uomo è stato portato in carcere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati nel Catanese. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno portato a termine un’importante operazione antidroga nell’ambito dei controlli rafforzati contro i traffici illeciti nelle aree più frequentate del territorio etneo. Nel corso dell’attività è stato arrestato un uomo trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e marijuana. Il controllo nei pressi di Misterbianco. L’intervento è scattato durante un posto di controllo effettuato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania nei pressi di Misterbianco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato a Catania con oltre 2 chili di droga: sequestrate cocaina, crack e marijuana

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Video Carabinieri: In auto con oltre 2 chili di cocaina, fermato e arrestato dai Carabinieri

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