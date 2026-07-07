I turisti si concentrano esclusivamente sugli angoli più “instagrammabili”, spesso trascurando il patrimonio storico. Nei luoghi di interesse, si registrano comportamenti maleducati e richieste continue di selfie. La differenza tra ciò che si vede e ciò che si mostra sui social si accentua, portando a una percezione distorta delle attrazioni. La ricerca di scatti perfetti prevale sulla tutela dei monumenti, con alcuni visitatori che mostrano poco rispetto per l’ambiente e le regole.

Pisa, 7 luglio 2026 – “Si è creata una discrepanza tra realtà e social, che porta il turista a ricercare la Pisa “instagrammabile” e non il patrimonio che custodisce. Per questo il lavoro delle guide è ancora più importante: noi dobbiamo far capire loro che oltre al selfie c’è altro”. È la riflessione di Antonella Cinini, presidente di Confguide Confcommercio Pisa, che descrive una tendenza sempre più evidente nel turismo cittadino e nel lavoro di coloro che accolgono e guidano i visitatori. https:www.lanazione.itumbriacronacanuovo-parco-acquatico-grande-6894e1a7 Da anni, infatti, Pisa si riduce spesso a pochi scatti davanti alla Torre e a una fruizione che le guide definiscono sempre più “superficiale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu coi turisti: selfie e maleducazione. Cercano solo gli angoli ‘instagrammabili’

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