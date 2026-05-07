Tutti a lezione di rafting | a tu per tu con il fiume

Il fiume Arno, uno dei principali in Italia e in Toscana, viene utilizzato anche per attività sportive e turistiche come il rafting. In alcune zone, le scuole di rafting organizzano lezioni pratiche, permettendo ai partecipanti di affrontare il corso d'acqua e vivere l’esperienza direttamente sul fiume. Queste attività sono frequenti in aree dove il fiume presenta rapide e tratti adatti a questa disciplina.

L’Arno è uno dei fiumi più importanti d’Italia e della Toscana. Attualmente, il suo corso è anche valorizzato attraverso attività turistiche e sportive come il rafting, che offrono una prospettiva unica del paesaggio e del territorio toscano. L’Arno attraversa molte città tra cui Arezzo, con una lunghezza di 241 km offre un paesaggio unico a chiunque possa vedere la sua bellezza. L’Arno è un fiume che permette di praticare diverse attività e noi della 1C ne siamo testimoni. La nostra classe è stata la prima a partecipare ad un progetto legato strettamente al nostro fiume, insieme al contributo della nostra scuola e all’associazione T-Rafting abbiamo provato l’esperienza di uno sport innovativo da poter praticare anche qui ad Arezzo: il rafting.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ottawa River Wilderness Expedition | 4-days Rafting, Multi-Sport, Camping

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