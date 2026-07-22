Il Castello di Albola, proprietà storica nel comune di Radda in Chianti, sarà messa in vendita. La tenuta, appartenente a una nota azienda vinicola, è stata in possesso della famiglia Zonin per circa 50 anni. La decisione di cederla è stata annunciata il 22 luglio 2026. La proprietà si trova nell’area di produzione del DOCG Chianti Classico.

Radda in Chianti (Siena), 22 luglio 2026 – Castello d’Albola, storica e prestigiosa tenuta di Zonin nel comune di Radda (in area di produzione Docg Chianti Classico) potrà essere ceduta. Si è in attesa di investitori interessati. Da giorni si rincorrono voci ma è stata proprio la famosa firma del vino - Zonin 1821 - a fare chiarezza: “Confermiamo che nel perimetro della composizione negoziata della crisi (Cnc) tra le tenute che potranno essere cedute c’è anche Castello di Albola”. Valore stimato 50 milioni di euro. Queste righe sono giunte dopo che Zonin 1821 è stata contattata contestualmente al Castello di Albola. Quest’ultima tenuta si trova alla testata della val di Pesa, come detto nel Chianti Classico, proprio in prossimità del crinale dei monti, in un paesaggio quasi “alpestre” di rara bellezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castello di Albola, addio di Zonin: dopo quasi mezzo secolo in vendita la storica azienda

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