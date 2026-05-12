Un aggiornamento sulle pensioni dei dipendenti pubblici segnala che, per evitare riduzioni degli assegni, alcuni potrebbero dover proseguire l’attività lavorativa fino a quasi 50 anni di servizio. La questione riguarda il calcolo delle pensioni e le differenze tra le varie forme di prepensionamento, con alcune categorie che si trovano a dover lavorare più a lungo rispetto ad altri.

Per alcuni dipendenti pubblici andare in pensione senza penalizzazioni potrebbe significare dover lavorare quasi mezzo secolo. Le nuove regole previdenziali, tra revisione delle aliquote di rendimento, finestre mobili più lunghe e aumento dei requisiti legati alla speranza di vita, stanno infatti allontanando sempre di più l’uscita dal lavoro. Secondo le simulazioni dell’Osservatorio Previdenza della Cgil, in alcuni casi serviranno fino a 49 anni e 2 mesi di attività per evitare penalizzazioni permanenti sull’assegno pensionistico. L’impatto della stretta potrebbe coinvolgere oltre 730 mila lavoratrici e lavoratori entro il 2043, con un risparmio stimato per lo Stato superiore a 32 miliardi di euro lordi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pensioni dipendenti pubblici: per evitare tagli il rischio è di dover lavorare quasi mezzo secolo

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