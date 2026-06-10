Sciopero della cultura la prima volta dopo quasi mezzo secolo | nel mirino i tagli al settore per finanziare le armi

Venerdì 12 giugno si svolgerà uno sciopero generale della cultura che coinvolgerà musei, biblioteche, archivi e teatri. Si tratta della prima protesta di questa portata nella storia del Paese e del primo sciopero nazionale per musei e biblioteche dopo quasi cinquant’anni. L’astensione dal lavoro è stata indetta per protestare contro i tagli al settore culturale, che vengono destinati a finanziare le spese militari e per le armi.

Il 12 giugno sciopero generale della cultura: musei e teatri fermi contro tagli da 159 milioni, mentre 33,9 miliardi vanno in armi Lo hanno proclamato la Fp Cgil per il Ministero della Cultura e il comparto Federculture, con l’adesione della Nidil Cgil per somministrate e somministrati, e accanto le sigle di base, Cub, Adl Cobas, Cobas lavoro privato, Clap, Usi-Cts: dentro c’è tutta la filiera, dipendenti, appalti, autonomi dello spettacolo e dell’editoria. Mezzo secolo di silenzio che si rompe, e si rompe adesso. I numeri del resto sono lì. La spending review della legge di bilancio 2026 impone al Ministero della Cultura tagli per 68,98 milioni quest’anno, 65,46 nel 2027 e 158,77 milioni nel 2028. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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