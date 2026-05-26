Federlegno ha chiesto regole chiare e uniformi per il Codice dell’Edilizia. La richiesta arriva in vista di una revisione normativa che possa semplificare le procedure e migliorare la competitività del settore. La proposta si focalizza sulla necessità di un quadro normativo stabile e facilmente applicabile, per favorire interventi edilizi più rapidi e trasparenti. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o contenuti specifici della revisione.

Gianfranco Bellin, presidente di Assotende: "Sull’edilizia libera la frammentazione normativa e l’incertezza applicativa vanno a discapito di imprese e cittadini" “Il settore ha bisogno di regole certe stabili e applicate in modo uniforme all’interno di un quadro normativo semplificato, che escluda però un sistema di deroghe e discrezionalità territoriali che rischierebbe di aumentare soltanto i contenziosi - aggiunge FederlegnoArredo -. Solo così sarà possibile raggiungere davvero gli obiettivi di semplificazione e dare stabilità al mercato, a tutela dell’intero sistema produttivo delle costruzioni”. Sul tema interviene anche Gianfranco... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federlegno: "Servono regole certe e uniformi per il Codice dell’Edilizia"

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