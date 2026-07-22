Castellammare Scrutatori tifosi e appalti | ecco le accuse a Vicinanza

Da ilmattino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le accuse riguardano vari aspetti della gestione comunale, tra cui la presenza di scrutatori vicini ad ambienti camorristici e frequenti movimenti negli uffici tecnici. Viene segnalata anche l'infiltrazione della criminalità organizzata sugli spalti dello stadio e nei servizi di gestione. Inoltre, sono contestate pratiche sospette nelle procedure di assegnazione degli appalti, con tentativi di creare una rotazione fittizia delle ditte coinvolte.

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Dagli scrutatori (gran parte dei quali vicini ad ambienti camorristici), allo strano via vai all’interno degli uffici tecnici comunali; dalle infiltrazioni della cosca locale sugli spalti o nella gestione dei servizi nello stadio comunale, alle strane alchimie societarie per assicurare una (finta) rotazione delle ditte negli appalti. Sono i punti della relazione della commissione di accesso a Castellammare di Stabia (a firma del viceprefetto Dario Annunziata, del vicequestore aggiunto Riccardo Buonomo e del capitano dei carabinieri Vittorio Tesoro), che hanno determinato lo scioglimento della giunta fino a qualche giorno fa guidata da Luigi Vicinanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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