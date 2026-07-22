Castellammare Scrutatori tifosi e appalti | ecco le accuse a Vicinanza
Le accuse riguardano vari aspetti della gestione comunale, tra cui la presenza di scrutatori vicini ad ambienti camorristici e frequenti movimenti negli uffici tecnici. Viene segnalata anche l'infiltrazione della criminalità organizzata sugli spalti dello stadio e nei servizi di gestione. Inoltre, sono contestate pratiche sospette nelle procedure di assegnazione degli appalti, con tentativi di creare una rotazione fittizia delle ditte coinvolte.
Dagli scrutatori (gran parte dei quali vicini ad ambienti camorristici), allo strano via vai all’interno degli uffici tecnici comunali; dalle infiltrazioni della cosca locale sugli spalti o nella gestione dei servizi nello stadio comunale, alle strane alchimie societarie per assicurare una (finta) rotazione delle ditte negli appalti. Sono i punti della relazione della commissione di accesso a Castellammare di Stabia (a firma del viceprefetto Dario Annunziata, del vicequestore aggiunto Riccardo Buonomo e del capitano dei carabinieri Vittorio Tesoro), che hanno determinato lo scioglimento della giunta fino a qualche giorno fa guidata da Luigi Vicinanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie e thread social correlati
Castellammare di Stabia, l'ex sindaco Luigi Vicinanza: «Andiamo via a testa alta e con le mani pulite. Nessuna "mazzetta", solo mazzate»L'ex sindaco di Castellammare di Stabia ha dichiarato di lasciare l’incarico con le mani pulite, affermando di non aver mai ricevuto mazzette, ma...
Vicinanza: “Sarò sindaco di Castellammare fino all’ultimo minuto”Il sindaco di Castellammare di Stabia ha dichiarato di voler rimanere in carica fino all'ultimo minuto possibile.