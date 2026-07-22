Castellammare Scrutatori tifosi e appalti | ecco le accuse a Vicinanza

Notizia in breve

Le accuse riguardano vari aspetti della gestione comunale, tra cui la presenza di scrutatori vicini ad ambienti camorristici e frequenti movimenti negli uffici tecnici. Viene segnalata anche l'infiltrazione della criminalità organizzata sugli spalti dello stadio e nei servizi di gestione. Inoltre, sono contestate pratiche sospette nelle procedure di assegnazione degli appalti, con tentativi di creare una rotazione fittizia delle ditte coinvolte.