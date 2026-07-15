L'ex sindaco di Castellammare di Stabia ha dichiarato di lasciare l’incarico con le mani pulite, affermando di non aver mai ricevuto mazzette, ma solo aver subito attacchi. Ha aggiunto che la città rappresenta un caso nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un addio ufficiale alla carica. Nessun dettaglio su eventuali indagini o procedimenti giudiziari è stato fornito.

«Andiamo via a testa alta e con le mani pulite. Qui non abbiamo preso mazzette, ma solo mazzate ed è evidente che Castellammare sia un caso nazionale». Luigi Vicinanza da ieri pomeriggio è l'ex sindaco di Castellammare di Stabia, dopo lo scioglimento per "accertati condizionamenti della criminalità organizzata" sancito dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Già ieri, Vicinanza ha puntato il dito contro «la componente più giustizialista e settaria del Pd guidato da Elly Schlein» e, da ex direttore de L'Espresso, ha ribadito: «Non ho mai frequentato personaggi ambigui, non ho in agenda numeri di faccendieri e camorristi, non accetto passaggi su barche o gommoni da personaggi discutibili. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castellammare di Stabia, l'ex sindaco Luigi Vicinanza: «Andiamo via a testa alta e con le mani pulite. Nessuna "mazzetta", solo mazzate»

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Castellammare di Stabia. Il sindaco Luigi Vicinanza

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