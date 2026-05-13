Il sindaco di Castellammare di Stabia ha dichiarato di voler rimanere in carica fino all'ultimo minuto possibile. La sua comunicazione è arrivata in un momento di incertezza politica, confermando la volontà di mantenere l’incarico fino al termine del mandato. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico, dove ha ribadito la propria disponibilità a governare la città fino alla conclusione del suo incarico.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Resto qui, nella funzione di sindaco di Castellammare di Stabia, fino all’ultimo minuto possibile”. E’ la risposta che Luigi Vicinanza, in una conferenza stampa convocata questa mattina nella sala consiliare del Municipio, ha dato al segretario regionale del Partito democratico, Piero De Luca, che gli ha chiesto ufficialmente “ di fare un passo di lato”, ponendo fine all’amministrazione cittadina ora che si è concluso il lavoro della Commissione d’accesso per indagini su infiltrazioni di camorra. Il primo cittadino di Castellammare di Stabia, è in piena contrapposizione con il partito locale – che ha accusato di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vicinanza: “Sarò sindaco di Castellammare fino all’ultimo minuto”

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