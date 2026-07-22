Castellabate in festa per i 100 anni di Carmela Guariglia il sindaco | Traguardo straordinario
A Castellabate, in provincia di Salerno, si è celebrato il centesimo compleanno di una donna. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con il sindaco che ha definito il traguardo come un momento significativo. La festeggiata ha raggiunto i 100 anni di vita. La celebrazione ha avuto un carattere ufficiale e comunitario, con commenti positivi da parte delle autorità.
Carmela Guariglia compie 100 anni, festa grande a Castellabate in provincia di Salerno. Il sindaco: "Patrimonio di memoria, dignità e amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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