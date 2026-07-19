Festa dei 100 anni del Calcio Napoli il 1 agosto | parata con i Gigli e show al Plebiscito per la Notte Azzurra

Il 1 agosto si svolgerà la celebrazione dei 100 anni del Calcio Napoli, con una parata nel centro cittadino che includerà carri e l’esibizione dei gigli. La manifestazione prevede anche spettacoli in piazza del Plebiscito e sul Lungomare, denominata “Notte Azzurra”. La festa commemorativa si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà diverse location pubbliche della città.

La festa per l'anniversario dei 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026 si terrà sabato 1 agosto. Parata in centro con carri e gigli e spettacoli in piazza del Plebiscito e sul Lungomare. Costerà 500mila euro. Il programma completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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