Sindaco e parroco festeggiano i 100 anni di Carmela
A Castello del Matese, il sindaco e il parroco hanno visitato una donna in occasione del suo centesimo compleanno. La signora ha ricevuto la visita delle autorità locali per celebrare il suo importante traguardo. La festa si è svolta nel rispetto delle consuete tradizioni, con un gesto di vicinanza e riconoscimento alla donna, che ha raggiunto i 100 anni di età.
Festa a Castello del Matese per i 100 anni di Carmela. Il sindaco Salvatore Montone e il parroco, don Angelo Salerno, hanno fatto visita alla signora Carmela Iuliano in occasione del suo 100esimo compleanno.Un momento condiviso con l'intera comunità, che ha generato emozione e gratitudine nei.🔗 Leggi su Casertanews.it
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