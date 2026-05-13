Sindaco e parroco festeggiano i 100 anni di Carmela

A Castello del Matese, il sindaco e il parroco hanno visitato una donna in occasione del suo centesimo compleanno. La signora ha ricevuto la visita delle autorità locali per celebrare il suo importante traguardo. La festa si è svolta nel rispetto delle consuete tradizioni, con un gesto di vicinanza e riconoscimento alla donna, che ha raggiunto i 100 anni di età.

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