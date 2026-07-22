Castel di Leva al via i lavori per la nuova illuminazione pubblica in via di Tor Chiesaccia

Sono partiti i lavori per il completamento dell’illuminazione pubblica in via di Tor Chiesaccia, a Castel di Leva, nel Municipio IX di Roma. L’intervento interesserà il tratto compreso tra il civico 14 e la fine della strada, con un investimento complessivo di oltre 400 mila euro. Il progetto prevede l’installazione dell’illuminazione lungo circa 500 metri di carreggiata e sarà realizzato da Risorse per Roma. La durata dei lavori è stimata in circa 90 giorni lavorativi. L’opera rientra nel Piano per le periferie, avviato da Roma Capitale alla fine del 2024 per rilanciare le opere di urbanizzazione nelle Zone O e nei Toponimi. Il programma ha già portato al completamento dell’illuminazione in via Parona, a Porta Medaglia, e nei prossimi mesi interesserà anche l’area di Piana del Sole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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