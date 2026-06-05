Periferie al buio nuovi impianti d' illuminazione pubblica a Sferracavallo e Borgo Molara | al via i lavori
Sono iniziati i lavori per installare nuovi impianti di illuminazione pubblica in via Rizzuto, a Sferracavallo. Le operazioni riguardano anche Borgo Molara e prevedono il posizionamento di nuovi punti luce nelle zone periferiche. Le autorità hanno avviato il progetto per migliorare l’illuminazione e garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate. I lavori sono in corso e si concentrano sulla sostituzione e l’ampliamento delle infrastrutture esistenti.
In via Rizzuto, a Sferracavallo, i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione sono già partiti. Nei prossimi giorni prenderanno il via anche quelli in cortile Sant'Onofrio. Due piccole zone di borgata prive di luce. Due piccole opere, attese da tempo, che consentiranno di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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