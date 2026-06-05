Periferie al buio nuovi impianti d' illuminazione pubblica a Sferracavallo e Borgo Molara | al via i lavori

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per installare nuovi impianti di illuminazione pubblica in via Rizzuto, a Sferracavallo. Le operazioni riguardano anche Borgo Molara e prevedono il posizionamento di nuovi punti luce nelle zone periferiche. Le autorità hanno avviato il progetto per migliorare l’illuminazione e garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate. I lavori sono in corso e si concentrano sulla sostituzione e l’ampliamento delle infrastrutture esistenti.