Nuova illuminazione pubblica in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi cantieri aperti | lavori per 4 mesi come cambia la viabilità
Domani, lunedì 18 maggio, iniziano i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi. I cantieri resteranno aperti per circa quattro mesi e comporteranno modifiche alla viabilità nella zona. Durante questo periodo, saranno eseguite operazioni di installazione di nuove luci e di aggiornamento delle apparecchiature esistenti. La strada sarà interessata da cambiamenti temporanei per consentire le lavorazioni in sicurezza.
Partiranno domani, lunedì 18 maggio, i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. Il progetto, che mira a risolvere in modo definitivo malfunzionamenti e criticità strutturali, è stato curato dall'ufficio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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