Nuova illuminazione pubblica in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi cantieri aperti | lavori per 4 mesi come cambia la viabilità

Da livornotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, lunedì 18 maggio, iniziano i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi. I cantieri resteranno aperti per circa quattro mesi e comporteranno modifiche alla viabilità nella zona. Durante questo periodo, saranno eseguite operazioni di installazione di nuove luci e di aggiornamento delle apparecchiature esistenti. La strada sarà interessata da cambiamenti temporanei per consentire le lavorazioni in sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Partiranno domani, lunedì 18 maggio, i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. Il progetto, che mira a risolvere in modo definitivo malfunzionamenti e criticità strutturali, è stato curato dall'ufficio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Illuminazione pubblica, nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio: lavori al via dal 18 maggioPartirà lunedì 18 maggio un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e...

Leggi anche: Tramvia, nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa: come cambia la viabilità

nuova illuminazione pubblica inGreve in Chianti: Nuova illuminazione pubblica a led in tutto il territorio comunaleProsegue a ritmi spediti il progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale di Greve in Chianti. Nell’ambito ... gonews.it

Nuova illuminazione pubblica per viale Mameli e viale Cassa di RisparmioPartono i lavori per la nuova illuminazione pubblica di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio ... livornopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web