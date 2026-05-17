Nuova illuminazione pubblica in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi cantieri aperti | lavori per 4 mesi come cambia la viabilità

Domani, lunedì 18 maggio, iniziano i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in viale Mameli e via Cassa dei Risparmi. I cantieri resteranno aperti per circa quattro mesi e comporteranno modifiche alla viabilità nella zona. Durante questo periodo, saranno eseguite operazioni di installazione di nuove luci e di aggiornamento delle apparecchiature esistenti. La strada sarà interessata da cambiamenti temporanei per consentire le lavorazioni in sicurezza.

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