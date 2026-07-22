A Cassano Magnago, alle prime ore del 22 luglio 2026, due auto si sono scontrate frontalmente lungo una strada principale. Una delle conducenti è rimasta intrappolata nell’abitacolo e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso sono intervenute per estrarla dall’auto coinvolta nell’incidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della persona.

Cassano Magnago (Varese), 22 luglio 2026 – Uno scontro fra due macchine lungo una delle strade principali di Cassano Magnago e la conducente di uno dei due veicoli coinvolti che rimane incastrata nell’abitacolo: sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. È quanto è successo nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, all’altezza dell’incrocio fra le vie Cinque Giornate e Mazzini. La dinamica . I due mezzi, per cause che è stato poi compito della polizia locale appurare, sono entrati in collisione finendo per impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica. Illeso l’autista di una delle due macchine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano Magnago, dopo lo schianto frontale rimane intrappolata nell’abitacolo: arrivano i vigili del fuoco a liberarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si sente male dopo l'arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: per liberarla arrivano i vigili del fuocoUna donna arrestata in autostrada ha avuto problemi con le manette, che non si sono più aperte.

Intrappolate nell'abitacolo dopo lo schianto: morte le sorelle Camilla e Dana GalliDue giovani sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto giovedì sera sulla Strada provinciale 510.

Argomenti più discussi: Cassano Magnago, torna la Festa di Sant'Anna: tre giorni di musica, street food e fuochi d'artificio; Dallo scudetto al rischio: Sgambati lancia l'appello a Cassano; Incendio in un condominio a Cassano Magnago soccorso un residente; Cassano: Tari giù del 2% e città pulita con Econord.

Cassano Magnago porta fortuna alla Giovane Orchestra Note Libere: sette podi e un Premio Assoluto per i talenti del Ponente x.com

Cassano Magnago, dopo lo schianto frontale rimane intrappolata nell’abitacolo: arrivano i vigili del fuoco a liberarlaLa conducente, rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 22 luglio, ha dovuto attendere l’arrivo delle squadre di soccorso: ha riportato traumi e contusioni ... ilgiorno.it