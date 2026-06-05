Due giovani sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto giovedì sera sulla Strada provinciale 510. L'auto coinvolta nello schianto si è ribaltata e le due ragazze sono rimaste intrappolate nell’abitacolo. Le vittime sono residenti a Livigno e sono note nel mondo dello sci. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Le immagini sono impressionanti, l'esito ancora più drammatico: nel tragico incidente di giovedì sera a Iseo, sulla Strada provinciale 510, hanno perso la vita due sorelle di 23 e 14 anni, Camilla e Dana Galli, residenti a Livigno e molto conosciute in quanto promesse dello sci. Sono morte sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Camilla e Dana Galli, il dramma delle due sorelle di Livigno morte nel devastante frontale a IseoDue sorelle di Livigno sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Iseo.

Marian Racovita muore a 19 anni il giorno dopo l'incidente: era stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo lo schianto sull'ex scuolaUn giovane di 19 anni è deceduto il giorno dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Cison di Valmarino.

Si parla di: Intrappolate nell'abitacolo dopo lo schianto: morte le sorelle Camilla e Dana Galli; Camilla e Dana Galli il dramma delle due sorelle di Livigno morte nel devastante frontale a Iseo.