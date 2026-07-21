Una donna arrestata in autostrada ha avuto problemi con le manette, che non si sono più aperte. Dopo l’arresto da parte della polizia stradale, si è sentita male e i polsi sono rimasti bloccati. È stata necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. La donna è stata assistita sul posto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Le manette non si aprivano più e la donna, arrestata poco prima dalla polizia stradale, è rimasta con i polsi bloccati fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Per liberarla senza provocarle ferite è stato necessario segare lentamente il metallo, proteggendo mani e braccia con appositi schermi. È accaduto nella notte nell’area di servizio Calaggio nord, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata fermata e ammanettata dagli agenti della Polstrada, ma il dispositivo di sicurezza si è accidentalmente inceppato. Nella concitazione degli eventi la donna ha accusato anche un malore, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Si sente male dopo l'arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: per liberarla arrivano i vigili del fuoco

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Le manette si incastrano e la donna arrestata accusa un malore: intervento dei vigili del fuoco per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale nella notte è rimasta con le manette incastrate ai polsi.

Arrestata dalla Polstrada, ma le manette le restano incastrate ai polsi: i vigili del fuoco costretti a segarle per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale è rimasta con le manette ai polsi e ha dovuto essere liberata dai Vigili del Fuoco.

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