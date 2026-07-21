Si sente male dopo l' arresto in autostrada ma le manette si incastrano | per liberarla arrivano i vigili del fuoco

Da bari.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna arrestata in autostrada ha avuto problemi con le manette, che non si sono più aperte. Dopo l’arresto da parte della polizia stradale, si è sentita male e i polsi sono rimasti bloccati. È stata necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. La donna è stata assistita sul posto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le manette non si aprivano più e la donna, arrestata poco prima dalla polizia stradale, è rimasta con i polsi bloccati fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Per liberarla senza provocarle ferite è stato necessario segare lentamente il metallo, proteggendo mani e braccia con appositi schermi. È accaduto nella notte nell’area di servizio Calaggio nord, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino.  La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata fermata e ammanettata dagli agenti della Polstrada, ma il dispositivo di sicurezza si è accidentalmente inceppato. Nella concitazione degli eventi la donna ha accusato anche un malore, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

si sente male dopo l arresto in autostrada ma le manette si incastrano per liberarla arrivano i vigili del fuoco
© Bari.corriere.it - Si sente male dopo l'arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: per liberarla arrivano i vigili del fuoco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2026 Action Movie: A ruthless gang storms a bar and unleashes a deadly shooting spree

Video 2026 Action Movie: A ruthless gang storms a bar and unleashes a deadly shooting spree?

Notizie e thread social correlati

Le manette si incastrano e la donna arrestata accusa un malore: intervento dei vigili del fuoco per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale nella notte è rimasta con le manette incastrate ai polsi.

Arrestata dalla Polstrada, ma le manette le restano incastrate ai polsi: i vigili del fuoco costretti a segarle per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale è rimasta con le manette ai polsi e ha dovuto essere liberata dai Vigili del Fuoco.

Temi più discussi: Paola: 15enne si sente male dopo un sorso d’acqua da una bottiglietta acquistata al bar; Trova il figlio morto dopo un malore in casa a Maracalagonis e si sente male, deceduta anche la madre; Si sente male durante la salita, si siede, ma perde i sensi e cade dal sentiero: gravissimo un escursionista precipitato tra le rocce; Nell’asilo nido è un caldo infernale: bimbo di un anno si sente male, ricoverato al Salesi.

Civitanova, si sente male dopo aver assunto droga: un uomo all’ospedaleL'uomo che era al volante della sua auto, e aveva vicino l'amico, ha fermato la macchina in via Carena a Civitanova. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenute due ambulanze e un'automedica ... centropagina.it

Si sente male durante la salita, si siede, ma perde i sensi e cade dal sentiero: gravissimo un escursionista precipitato tra le rocceVALBRENTA. Momenti di paura in montagna: attorno alle 16 di oggi, giovedì 16 luglio, il Soccorso alpino dei Sette Comuni è stato attivato per intervenire in località Cornale, in Valstagna, dove un esc ... ildolomiti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web