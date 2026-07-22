L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di scarcerazione di un detenuto nel carcere di Bollate, opponendosi alla richiesta di differimento della pena. Gli atti sono ora trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per ulteriori valutazioni. La decisione riguarda un uomo coinvolto nel caso Roggero. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dal suo avvocato.

L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento della pena presentata per Mario Roggero, detenuto nel carcere di Bollate, a Milano, dove sta scontando la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo la rapina alla sua gioielleria nel 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Nel provvedimento, il magistrato di sorveglianza evidenzia che “non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede”. Gli atti trasmessi agli uffici competenti. Dopo il rigetto dell’istanza, la documentazione sarà trasmessa al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano per i successivi adempimenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Roggero, respinta la richiesta di scarcerazione: gli atti passano al Tribunale di Sorveglianza

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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