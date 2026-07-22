Legittima difesa per reagire a un pericolo «percepito» e domicilio che si estende alle «immediate vicinanze». Sono alcune delle proposte di Futuro Nazionale sull’onda del dibattito pubblico innescato dalla conferma in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero. Il gioielliere del Cuneese è in carcere per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi per aver freddato a colpi di pistola due responsabili di una rapina ai suoi danni, e ferito un terzo, fuori dal negozio subito dopo il fatto. Negli uffici di Futuro Nazionale alla Camera, i deputati “vannacciani” Laura Ravetto, Edoardo Ziello e Rossano Sasso presentano la loro proposta di legge appena depositata per riformare la disciplina della legittima difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, nel Ddl di Futuro Nazionale il pericolo “percepito” per la legittima difesa

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