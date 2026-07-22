Caso Roggero nel Ddl di Futuro Nazionale il pericolo percepito per la legittima difesa
Nel ddl di Futuro Nazionale si propone che la legittima difesa possa essere invocata anche in presenza di un “pericolo percepito”, estendendo la possibilità di reagire a situazioni di rischio anche oltre il domicilio, alle immediate vicinanze. La proposta arriva dopo la condanna definitiva in Cassazione per un uomo condannato a circa quattordici anni di reclusione per un episodio legato a questa tematica. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico nato dall’esito del procedimento giudiziario.
Legittima difesa per reagire a un pericolo «percepito» e domicilio che si estende alle «immediate vicinanze». Sono alcune delle proposte di Futuro Nazionale sull’onda del dibattito pubblico innescato dalla conferma in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero. Il gioielliere del Cuneese è in carcere per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi per aver freddato a colpi di pistola due responsabili di una rapina ai suoi danni, e ferito un terzo, fuori dal negozio subito dopo il fatto. Negli uffici di Futuro Nazionale alla Camera, i deputati “vannacciani” Laura Ravetto, Edoardo Ziello e Rossano Sasso presentano la loro proposta di legge appena depositata per riformare la disciplina della legittima difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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