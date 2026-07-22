Vannacci tenta il sorpasso a destra su Roggero la proposta di legge sulla legittima difesa | Basta il pericolo percepito

Nel pieno delle polemiche politiche sul caso di Mario Roggero, Futuro Nazionale prova a «superare da destra» la maggioranza di governo anche sul tema della legittima difesa. Il partito guidato da Roberto Vannacci ha presentato oggi alla Camera la sua proposta per allargare le maglie della legittima difesa. Quattro le linee portanti del testo, enunciate dalla responsabile Giustizia del partito Laura Ravetto: «Passare da pericolo attuale e grave turbamento, previsti dall’attuale norma e troppo dipendenti dalla discrezionalità dei giudici al concetto di pericolo percepito; modificare l’articolo 614 del Codice penale per introdurre il concetto... 🔗 Leggi su Open.online

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