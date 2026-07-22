Caso Roggero il giudice respinge l’istanza | ecco perché il gioielliere resta in carcere

Il giudice ha respinto l’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di un gioielliere condannato. Di conseguenza, l’uomo continuerà a scontare la pena nel carcere di Bollate. La richiesta di posticipare l’esecuzione della condanna è stata rigettata dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino, che ha confermato la permanenza in carcere. La decisione riguarda un procedimento legato a una condanna definitiva.

Respinta l’istanza di differimento della pena. Per Mario Roggero non cambia nulla. Il gioielliere di Grinzane Cavour resterà nel carcere di Bollate dopo che l’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena presentata dalla difesa. L’obiettivo era ottenere la sospensione temporanea della detenzione in attesa della decisione sulla domanda di grazia indirizzata al Presidente della Repubblica. L’uomo sta scontando la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria, avvenuto nel 2021. La... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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