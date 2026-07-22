Il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Piacenza potrebbe perdere il ruolo dopo aver pubblicato un post sui social in difesa di un gioielliere coinvolto in un procedimento legale. Il messaggio è stato poi condiviso da un sito locale. La decisione sulla sua eventuale sospensione o rimozione non è ancora stata annunciata. La vicenda riguarda un politico che ha espresso pubblicamente la propria posizione sulla vicenda giudiziaria di un commerciante.

Un post sui social in difesa di Mario Roggero, rilanciato poi da un sito locale. Una presa di posizione che potrebbe costare il ruolo di capogruppo Pd in consiglio comunale a Piacenza ad Andrea Fossati. Il dem ha preso le parti del gioielliere, ha spiegato che non è assolutamente a favore del Far West ma che il campo progressista non deve avere paura di dire "che la sicurezza dei commercianti, degli artigiani, di chi lavora e tiene aperta un’attività" sia un tema di sinistra. Affermazioni, su un tema di scontro caldissimo in questi giorni, che non sono passate inosservate. Ci sono state riunioni a livello locale e ne è attesa un'altra in cui potrebbe arrivare la richiesta a Fossati, da parte dei dem cittadini, di fare un passo indietro dal ruolo di capogruppo in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caso Roggero, il capogruppo Pd di Piacenza difende il goielliere: ora rischia il posto

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