La sua colpa? Difendere il gioielliere che ha sparato ai ladri. Andrea Fossati, capogruppo del Pd di Piacenza, si trova nel mirino di Alleanza Verdi e Sinistra italiana per aver sostenuto la battaglia di Mario Roggero, l'uomo condannato per aver sparato e ucciso i rapinatori: "Difenderlo non significa essere per il far west. A sinistra non dobbiamo aver paura di difendere i commercianti impauriti", sono state le sue parole. Apriti cielo. "La notizia che il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Piacenza, Andrea Fossati, abbia pubblicamente scelto di schierarsi con Mario Roggero - condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori, in una sentenza che ha esplicitamente escluso i presupposti della legittima difesa - non può essere derubricata a episodio isolato o a scivolone comunicativo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Piacenza, Avs contro il dem che difende Mario Roggero: "Il Pd prenda provvedimenti"

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