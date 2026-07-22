I familiari di un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga chiedono di sospendere la condanna fino a nuove decisioni sulla grazia. Il procedimento riguarda la sentenza emessa dopo l’episodio avvenuto nel 2021, che ha portato alla condanna dell’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Bollate. I legali hanno presentato un'istanza in tal senso, evidenziando l’attesa di eventuali sviluppi riguardanti la richiesta di clemenza.

Vivono aggrappati alla speranza i famigliari di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori in fuga dal suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi il tribunale Torino deciderà sulla istanza di differimento della pena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Roggero, i legali: "Sospendete la condanna in attesa delle novità sulla grazia"

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