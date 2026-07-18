Caso Roggero il centrodestra bergamasco scende in campo per la grazia | La condanna? Un ergastolo

Il centrodestra bergamasco chiede la grazia per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per l’omicidio di due persone nel 2021. La sentenza definitiva arriva dopo un processo che ha visto la condanna confermata. La richiesta di clemenza riguarda la pena, definita come un ergastolo dalla stessa coalizione. La vicenda riguarda un gioielliere di Grinzane Cavour, coinvolto in un caso di omicidio.

La sentenza definitiva della Cassazione che ha condannato a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 uccise due rapinatori in fuga dopo un assalto al proprio negozio, continua a dividere l’opinione pubblica: da una parte chi considera troppo severa la condanna inflitta a un commerciante già finito più volte nel mirino dei rapinatori, dall’altra chi ritiene, invece, che la reazione non possa essere giustificata una volta cessato il pericolo. Sul fronte politico, i parlamentari bergamaschi del centrodestra hanno annunciato il sostegno alla raccolta firme promossa a livello nazionale per chiedere l’avvio dell’iter che potrebbe portare alla concessione della grazia a Roggero da parte del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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