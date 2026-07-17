Dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere, molte celebrità hanno pubblicamente espresso solidarietà nei confronti di Mario Roggero. La sentenza continua a dividere l’opinione pubblica, con alcuni che chiedono un riesame del caso e altri che sostengono la condanna. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico e mediatico, alimentando discussioni sulla giustizia e sull’influenza delle personalità dello spettacolo.

La condanna di Mario Roggero continua a dividere l’opinione pubblica italiana. Dopo la sentenza che ha inflitto al gioielliere piemontese 14 anni e 9 mesi di carcere, numerosi personaggi dello spettacolo hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. Il caso Mario Roggero continua a far discutere. La vicenda giudiziaria che vede protagonista Mario Roggero continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica. La condanna inflitta al gioielliere piemontese, pari a 14 anni e 9 mesi di reclusione, ha infatti generato un acceso dibattito che coinvolge cittadini, esponenti politici e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. La storia è nota. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Caso Mario Roggero: il sostegno delle vip riaccende il dibattito sulla condanna

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Mario Roggero, dopo la sentenza molti vip lo difendono: i messaggi di Giulia Salemi e non solo

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