Caso Roggero Calenda attacca Salvini | Un imbecille

Carlo Calenda ha commentato il caso di Mario Roggero criticando pubblicamente Matteo Salvini. Secondo Calenda, Salvini avrebbe fatto affermazioni poco accurate riguardo a una legge di sua stessa realizzazione, definendolo “un imbecille” per le dichiarazioni rilasciate. La polemica riguarda le differenze di opinione sulla gestione e l’interpretazione di quella normativa. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici delle dichiarazioni o sulle implicazioni legali è stato fornito.

Carlo Calenda attacca Matteo Salvini sul caso di Mario Roggero. “Salvini è un imbecille che dice la prima cazzata che gli passa sulla testa su una legge che ha fatto lui e che ora non va bene”. E’ il commento ai cronisti del segretario di Azione a proposito della proposta della Lega sulla modifica della legge sulla legittima difesa, a margine dell’evento con Spazio Pubblico di Pina Picierno in corso a Caserta. “Questa roba qua è parte di questo rumore, poi la sinistra risponde, poi la destra risponde, nessuno si occupa di niente che riguarda i cittadini”, chiude Calenda.ADNKRONOS Medici ‘no vax’ reintegrati? Azione: “Non si può offendere la scienza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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