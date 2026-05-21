Durante una trasmissione televisiva, un deputato ha criticato aspramente il leader del suo stesso schieramento, accusandolo di usare frequentemente espressioni offensive. Inoltre, ha rivolto un’accusa al generale, sostenendo che percepisce una pensione di circa cinquemila euro. La discussione si è concentrata sulla revoca della cittadinanza, con il parlamentare che ha affermato che la procedura è tecnicamente irrealizzabile. La conversazione ha coinvolto anche altri protagonisti, senza che ci siano state ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Duro attacco di Carlo Calenda a Matteo Salvini. “Salvini dice continuamente c******, le ha dette tutta la vita. La revoca della cittadinanza è tecnicamente impossibile”, ha detto in merito ai fatti di Modena. Il leader di Azione poi ha parlato anche di Roberto Vannacci: “Ha detto che c’è un problema di pensioni minime, e io concordo, ma lui è andato in pensione a 56 anni con 5.000 euro al mese”. Carlo Calenda contro Matteo Salvini Cosa ha detto Salvini sulla revoca della cittadinanza L'attacco a Vannacci sulle pensioni Vannacci sulle elezioni: "Nessuno può fermarci" Carlo Calenda contro Matteo Salvini Ospite di Omnibus su La7, Carlo Calenda ha commentato le parole di Matteo Salvini dopo i fatti di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri si è lanciato con l’auto sulla folla in via Emilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Calenda contro Salvini che "dice continuamente c******", ma attacca pure Vannacci: "Pensione da 5 mila euro"

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Calenda: Salvini è una iattura

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