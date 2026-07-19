Un politico ha dichiarato che in Italia circolano un numero elevato di pistole, rendendo più pericoloso circolare per strada. La frase è stata pronunciata in merito a un caso di sparatoria avvenuto nella località di Ponza. Secondo la sua opinione, la diffusione delle armi contribuisce a un clima di insicurezza. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle armi e sulla sicurezza, senza riferimenti a indagini o procedimenti giudiziari in corso.

Ponza, 18 lug. (AdnkronosLabitalia) - "Io penso in primo luogo che questa storia ci dovrebbe insegnare che in Italia girano troppe pistole, un numero sorbitante, rendendo molto più pericoloso per tutti noi guirare per strada. La prima cosa che farei se fossi al governo è fare una ricognizione molto approfondita sui detentori di armi, ovviamente non quella da caccia, ma quelle da cosiddetta difesa personale, perché quasi mai la difesa personale fatta con la pistola non si traduce in un disastro, un disastro anche per chi si difende. Noi non vogliamo, io spero che nessuno voglia, tolto forse Salvini, vivere nel Far West o negli Stati Uniti dove sono i privati cittadini si fanno giustizia da soli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Caso Roggero: Calenda, "In Italia girano troppe pistole, non vogliamo vivere in Far West"

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