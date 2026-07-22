Caso Ranucci il Tribunale del Riesame conferma l' aggravante mafiosa per i quattro esecutori
Il Tribunale del Riesame ha confermato l’aggravante mafiosa per i quattro uomini coinvolti nell’attentato con esplosivo. Il movente dell’azione resta sconosciuto, mentre la procura ha indicato come mandante un amico di un volto noto della Rai. La decisione è arrivata dopo l’udienza di riesame, che ha respinto la richiesta di annullamento delle accuse. La vicenda riguarda un episodio di violenza con esplosivo e coinvolgimento di presunti legami mafiosi.
Ad oggi è ancora sconosciuto il movente dell’azione dinamitarda, ma l’unico mandante indicato dalla procura capitolina è l’amico del volto di Rai3 Valter Lavitola, per cui non è stata però emessa alcuna misura cautelare Il tribunale del riesame ha confermato l’aggravante mafiosa per i 4 esecutori materiali dell’attento ai danni del giornalista di report Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre dello scorso anno. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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