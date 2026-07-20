Il tribunale del Riesame deciderà entro mercoledì se mantenere in carcere gli autori dell’attentato a Ranucci. L'inchiesta sulla vicenda sta valutando le prove raccolte dalla Procura, che ha presentato le sue richieste. Gli investigatori hanno ricostruito i dettagli dell’attentato e identificato alcuni sospetti. La decisione del tribunale determinerà se gli indagati continueranno a essere detenuti o meno. La vicenda rimane sotto esame in attesa dell’esito della valutazione giudiziaria.

Entro mercoledì l’inchiesta sull’attentato a Ranucci supererà il suo primo test sulla solidità delle prove raccolte dalla Procura. Mercoledì è la data limite per la decisione del tribunale del Riesame sull’istanza di riforma della misura cautelare disposta dal gip nei confronti delle quattro persone - Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis - accusate dalla Procura di strage perché avrebbero posizionato la bomba sotto casa del conduttore di Report. Il pm Edoardo De Santis ha ribadito in aula la solidità del quadro accusatorio, chiedendo il rigetto del ricorso. Intercettazioni e telefoni degli indagati... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, il tribunale del Riesame deciderà entro mercoledì se tenere in carcere gli esecutori dell'attentato a Ranucci

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