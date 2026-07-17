SONDAGGIO - Chiesta la grazia per il gioielliere Mario Roggero condannato per omicidio | saresti d' accordo?

La Corte di Cassazione ha chiuso il procedimento giudiziario contro il gioielliere di 72 anni condannato per omicidio. È stata avanzata una richiesta di grazia nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al lunghissimo e discusso iter giudiziario di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo). I giudici hanno confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio dei rapinatori Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e per il ferimento di un terzo, Alessandro Modica, avvenuti durante l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. La sentenza definitiva ha riacceso immediatamente un caldissimo dibattito politico e sociale sulla legittima difesa e sui limiti della giustizia. Da un lato, la magistratura ha ribadito che la reazione del gioielliere – che inseguì i banditi in strada sparando mentre erano già in fuga – ha superato i limiti consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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